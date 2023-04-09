У центрі Бахмута важкі бої — будівлі переходять з рук у руки

Тривають бої за Бахмут, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n181825-u-centri-bahmuta-vajki-boyi-budivli-perehodyat-z-ruk-u-ruku.html

Ракурс

У Бахмуті на Донеччині тривають важкі бої.

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Про це у повідомляється у Telegram-каналі бійців 46-ї бригади, яка захищає місто.

Зазначається, що вся траса Бахмут-Часів Яр у межах міста перебуває під контролем українських військових.

На виїзді з міста — рух трасою під постійним обстрілом, на жаль техніку втрачаємо. Але це ціна безперебійної логістики. Усі квартали на захід від залізничного вокзалу — під нашим контролем і ніхто їх без бою здавати не збирається, — вказано в повідомленні.

Місцем запеклих боїв є трикутних біля Літака між Чайковського — Корсунського. Рашисти перебувають безпосередньо біля нього і роблять спроби закріпитися на його території, наразі безуспішно.

Їм заважає щільність забудови, наявність висоток, перетворених на опорники. Найімовірніше орки біля Літака синхронізуватимуть свої дії з підрозділами в центрі. І тільки після взяття центру у них тут можливе просування, — зазначається в повідомленні.

Крім того, запеклі бої тривають у центрі міста — будівлі та споруди переходять із рук у руки, про що також поширюється багато фейків, зазначають військові.