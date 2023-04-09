В центре Бахмута тяжелые бои — здания переходят из рук в руки

В центре Бахмута тяжелые бои — здания переходят из рук в рукиhttps://racurs.ua/n181825-v-centre-bahmuta-tyajelye-boi-zdaniya-perehodyat-iz-ruk-v-ruki.htmlРакурс
У Бахмуті на Донеччині тривають важкі бої.
Про це у повідомляється у Telegram-каналі бійців 46-ї бригади, яка захищає місто.
Зазначається, що вся траса Бахмут-Часів Яр у межах міста перебуває під контролем українських військових.
На виїзді з міста — рух трасою під постійним обстрілом, на жаль техніку втрачаємо. Але це ціна безперебійної логістики. Усі квартали на захід від залізничного вокзалу — під нашим контролем і ніхто їх без бою здавати не збирається, — вказано в повідомленні.
Місцем запеклих боїв є трикутних біля Літака між Чайковського — Корсунського. Рашисти перебувають безпосередньо біля нього і роблять спроби закріпитися на його території, наразі безуспішно.
Їм заважає щільність забудови, наявність висоток, перетворених на опорники. Найімовірніше орки біля Літака синхронізуватимуть свої дії з підрозділами в центрі. І тільки після взяття центру у них тут можливе просування, — зазначається в повідомленні.
Крім того, запеклі бої тривають у центрі міста — будівлі та споруди переходять із рук у руки, про що також поширюється багато фейків, зазначають військові.
Найжорстокіші бої біля території залізничного вокзалу — це центр оборони, від якого залежить багато чого, якщо не все, — наголошується в повідомленні. — Але, під нашим контролем у місті зараз перебуває досить багато кварталів і районів. Тому ніякої зради. Бої важкі, але ніхто свою землю без бою не здає.