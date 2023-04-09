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Ракурс
Знищення російського спостережного пункту, скріншот відео

ЗСУ знищили спостережний пункт росіян на териконі в Донецькій області (ВІДЕО)

9 кві 2023, 12:55
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На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили спостережний пункт ворога, який був розміщений на одному з териконів.


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Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

На відео можна побачити момент знищення позиції рашистів шляхом удару дроном-камікадзе.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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