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Знищення російського спостережного пункту, скріншот відео
ЗСУ знищили спостережний пункт росіян на териконі в Донецькій області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181824-zsu-znyschyly-sposterejnyy-punkt-rosiyan-na-terykoni-v-doneckiy-oblasti-video.htmlРакурс
На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили спостережний пункт ворога, який був розміщений на одному з териконів.
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Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
На відео можна побачити момент знищення позиції рашистів шляхом удару дроном-камікадзе.
Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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