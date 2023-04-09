Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского наблюдательного пункта, скриншот видео

ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на терриконе в Донецкой области (ВИДЕО)

9 апр 2023, 12:55
999

На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили спостережний пункт ворога, який був розміщений на одному з териконів.


.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

На відео можна побачити момент знищення позиції рашистів шляхом удару дроном-камікадзе.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров