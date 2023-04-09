Bellingcat исследовал первоисточник слитых «документов Пентагона». Фото:

https://racurs.ua/n181841-pervoistochniki-slityh-dokumentov-pentagona-ustanovili-rassledovateli-bellingcat.html

Ракурс

Так звані секретні документи про контрнаступ України, які нібито були злиті з Пентагону, почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року.

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Ці дані 5 квітня почали поширюватись у проросійських Telegram-каналах. Першу версію з’явилася у Telegram-каналі Donbass Devushka. Однак, за кілька годин до цього документ був опублікований на одному з форумів 4chan. Про це заявляє група розслідувачів Bellingcat.

З’ясувалося, що 4 березня ці документи з’явилися на Discord-сервері під назвою Minecraft Earth Map. Тут було опубліковано 10 таких документів. Користувачі сперечалися про карти Minecraft та війну в Україні, і один із них сказав: «Ось є деякі злиті документи», і прикріпив 10 файлів. Виявилося, що усі сім документів, які почали поширюватися у соцмережах, були саме в цих файлах.

Користувач, що опублікував ці дані, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великій Британії.

Саме WowMao 1 та 2 березня злив у мережу понад 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Зараз цей канал вже не існує.

Журналісти поспілкувалися з учасниками цього сервера і з’ясували, що він також міг бути не першоджерелом. За словами учасників, ця інформація була опублікована на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central. Принаймні один із таких файлів там з’явився 13 січня.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що в Twitter та Telegram з’явилися секретні документи, в яких описуються плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом Сил оборони.

Один із високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Пентагон вже розслідує як стався витік даних.

У ГУР Міноборони заявили, що злитий в мережу «план контрнаступу» — фейк і спецоперація росії. Розвідка вважає, що рф могла підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні

Джерело: Bellingcat