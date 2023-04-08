У ГУР заявили, що злитий в мережу "план контрнаступу" - фейк і спецоперація рф

https://racurs.ua/ua/n181801-u-gur-zayavyly-scho-zlytyy-v-mereju-plan-kontrnastupu-feyk-i-specoperaciya-rf.html

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У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони заявили, що злитий в мережу «план контрнаступу» — фейк і спецоперація рф.

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Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі, — зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

З попереднього аналізу цих матеріалів у розвідці помітили брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел.

Тема потреб української армії багато обговорювалась на всіх рівнях. Ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, — сказав Юсов.

Також у відомстві наголошують, що головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.