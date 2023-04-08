В ГУР заявили, что слитый в сеть "план контрнаступления" - фейк и спецоперация рф

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У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони заявили, що злитий в мережу «план контрнаступу» — фейк і спецоперація рф.

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Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі, — зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

З попереднього аналізу цих матеріалів у розвідці помітили брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел.

Тема потреб української армії багато обговорювалась на всіх рівнях. Ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, — сказав Юсов.

Також у відомстві наголошують, що головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.

Росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні, вважає представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов

Нагадаємо, що у ніч проти 8 квітня відбувся ще один «злив» нових секретних документів про Україну, Китай та Близький схід. The New York Times помітило, що в інтернеті виявили нову партію секретних документів, які начебто описують принципи нацбезпеки США. Частково вони повʼязані з війною в Україні.

Аналітики вже вважають, що витік становить серйозну загрозу для системи безпеки країни та може завадити військовому плануванню в Україні.