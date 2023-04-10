рф проводит религиозные чистки на оккупированной территории. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n181845-rf-provodit-religioznye-chistki-na-okkupirovannoy-territorii-ukrainy-isw.html

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Країна-агресор рф проводить релігійні чистки і переслідує неугодні релігійні організації на окупованій території України.

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Окупаційна влада росії, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на територіях, які тимчасово контролюють загарбницькі війська. З початку повномасштабної війни на окупованих територіях ворог здійснив щонайменше 76 актів релігійного переслідування. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти закрили, націоналізували або насильно перетворили не менше 26 культових споруд в підконтрольну кремлю російську православну церкву, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбували, осквернили або навмисно знищили не менше 13 культових споруд. Таким чином ворог хоче викорінити небажані москві релігійні організації та популяризувати Московський патріархат.

У звіті аналітики наголошують, що рф переслідують не лише Православну церкву України, але й баптистів, п’ятидесятників, кришнаїтів, Адвентистів Сьомого дня, Свідків Єгови, католиків, пресвітеріан, методистів, лютеран і деякі мусульманські рухи.

Російські релігійні переслідування, ймовірно, також є частиною триваючої російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, спрямованої на знищення ідеї незалежної української нації та Православної церкви України, — наголошують в ISW.

Крім того, кремль продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені.

Нагадаємо, СБУ викрила колишнього протоієрея Ізюмської Єпархії УПЦ МП, який благословляв окупантів на Харківщини. Під час окупації Куп’янського району він організовував релігійні заходи й публічно прославляв «освободітєлєй», благословляв та освячував ворожу техніку.