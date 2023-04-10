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рф проводит религиозные чистки на оккупированной территории. Фото: ОПУ

рф проводит религиозные чистки на оккупированной территории Украины — ISW

10 апр 2023, 08:50
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Країна-агресор рф проводить релігійні чистки і переслідує неугодні релігійні організації на окупованій території України.


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Окупаційна влада росії, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на територіях, які тимчасово контролюють загарбницькі війська. З початку повномасштабної війни на окупованих територіях ворог здійснив щонайменше 76 актів релігійного переслідування. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти закрили, націоналізували або насильно перетворили не менше 26 культових споруд в підконтрольну кремлю російську православну церкву, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбували, осквернили або навмисно знищили не менше 13 культових споруд. Таким чином ворог хоче викорінити небажані москві релігійні організації та популяризувати Московський патріархат.

У звіті аналітики наголошують, що рф переслідують не лише Православну церкву України, але й баптистів, п’ятидесятників, кришнаїтів, Адвентистів Сьомого дня, Свідків Єгови, католиків, пресвітеріан, методистів, лютеран і деякі мусульманські рухи.

Російські релігійні переслідування, ймовірно, також є частиною триваючої російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, спрямованої на знищення ідеї незалежної української нації та Православної церкви України, — наголошують в ISW.

Крім того, кремль продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені.

рф проводить релігійні чистки на окупованій території. Карта: ISW

Нагадаємо, СБУ викрила колишнього протоієрея Ізюмської Єпархії УПЦ МП, який благословляв окупантів на Харківщини. Під час окупації Куп’янського району він організовував релігійні заходи й публічно прославляв «освободітєлєй», благословляв та освячував ворожу техніку.

Источник: Ракурс


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