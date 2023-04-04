СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв солдат рф

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Служба безпеки України викрила колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв окупантів на Харківщини. Йдеться про 63-літнього Олександра Свиридова — протоієрея Ізюмської Єпархії УПЦ МП.

Під час окупації Куп’янського району Харківщини він організовував релігійні заходи, зокрема й хресну ходу з нагоди Дня хрещення Київської Русі. Публічно прославляв «освободітєлєй», благословляв та освячував ворожу техніку.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім'єю втік на територію рф. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ, — йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.