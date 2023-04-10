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Украинский беспилотник уничтожил два ПЗРК в российском окопе
Украинский беспилотник уничтожил два ПЗРК в российском окопе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181847-ukrainskiy-bespilotnik-unichtojil-dva-pzrk-v-rossiyskom-okope-video.htmlРакурс
Скидання гранат з українського дрона знищило два російські ПЗРК. Кадри бойової роботи дрона показав український волонтер та політик Юрій Мисягін.
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Переносні зенітно-ракетні комплекси були уражені гранатою, яку скинув безпілотник під управлінням українських десантників.
Російське озброєння виявили та знищили бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Про місце і час коли було знищено ці російські ПЗРК не уточнюється.
ПЗРК використовує піхота для ураження літаків, гелікоптерів чи безпілотників безпосередньо на полі бою, або в прилеглих до нього районах.
«Оператори дрона 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ виявили, що окупанти залишили в окопі два ПЗРК «Ігла», які були приготовлені для атаки на українську бойову авіацію. Точними скидами вони були знищені, — написав Мисягін у описі до опублікованого відео.
Після вибуху однієї з гранат, яку скинув український безпілотник, в однієї з ракет ПЗРК загорівся твердопаливний двигун, ракета навіть просунулася вперед по землі на кілька метрів.
Горіння першої ракети призвело і до загоряння другої ракети, яка була поруч.
Недорога граната від автоматичного гранатомета, яку підлаштували для скидання з дрона, знищила набагато вартіснішу зброю російських окупантів.
ПЗРК «Ігла» — переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих гелікоптерів та літаків противника на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. До складу комплексу входять: ракета 9М39; пускова труба 9П39; пусковий механізм 9П516 із вбудованим наземним радіолокаційним запитувачем 1Л14; переносний електронний планшет 1Л110.
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