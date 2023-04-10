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ССО уничтожили вражескую пушку. Скриншот из видео

Уничтожение позиции российской пушки с боезапасом показали на видео

10 апр 2023, 09:47
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Оператори ССО разом з іншими бійцями Сил оборони виявили і знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом.


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У ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька військові виявили бойову позицію гармати противника. Ворожу ціль знищили прицільним вогнем з гаубиці М777. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Facebook.

Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом, — зазначили військові.

Нагадаємо, на одному з напрямків українські артилеристи завдяки взаємодії з аеророзвідкою знищили гармату окупантів МТ-12, яка була створена в Радянському Союзі ще наприкінці 1960-х років.

Источник: Ракурс


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