Уничтожение позиции российской пушки с боезапасом показали на видео

ССО уничтожили вражескую пушку. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n181848-unichtojenie-pozicii-rossiyskoy-pushki-s-boezapasom-pokazali-na-video.html

Ракурс

Оператори ССО разом з іншими бійцями Сил оборони виявили і знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом.

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У ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька військові виявили бойову позицію гармати противника. Ворожу ціль знищили прицільним вогнем з гаубиці М777. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Facebook.

Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом, — зазначили військові.

Нагадаємо, на одному з напрямків українські артилеристи завдяки взаємодії з аеророзвідкою знищили гармату окупантів МТ-12, яка була створена в Радянському Союзі ще наприкінці 1960-х років.