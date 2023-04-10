Уничтожение позиции российской пушки с боезапасом показали на видео

Ракурсhttps://racurs.ua/
ССО уничтожили вражескую пушку. Скриншот из видео
Уничтожение позиции российской пушки с боезапасом показали на видеоhttps://racurs.ua/n181848-unichtojenie-pozicii-rossiyskoy-pushki-s-boezapasom-pokazali-na-video.htmlРакурс
Оператори ССО разом з іншими бійцями Сил оборони виявили і знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом.
.
У ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька військові виявили бойову позицію гармати противника. Ворожу ціль знищили прицільним вогнем з гаубиці М777. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Facebook.
Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом, — зазначили військові.
Нагадаємо, на одному з напрямків українські артилеристи завдяки взаємодії з аеророзвідкою знищили гармату окупантів МТ-12, яка була створена в Радянському Союзі ще наприкінці 1960-х років.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...