ЗСУ влучним ударом знищили гармату МТ-12 окупантів. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія через брак сучасного озброєння продовжує перекидати на фронт стару радянську техніку.

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На одному з напрямків українські артилеристи завдяки взаємодії з аеророзвідкою знищили гармату МТ-12, яка була на озброєнні ще радянської армії. Про це 9 квітня 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила повідомила у Facebook.

Не я б’ю, верба б'є! Внаслідок взаємодії наших гармат та аеророзвідки було вражено російську гармату МТ-12, — зазначили військові та опублікували відео.

Як відомо, МТ-12 «Рапіра» — радянська буксирована протитанкова гармата калібру 100-мм, яка була створена в Радянському Союзі наприкінці 1960-х років. Вона була прийнята на озброєння у 1972 році для заміни гармати Т-10, що перебувала на службі з 1955 року замінивши 100-мм польову гармату Д-10.

Так гармату обслуговують шестеро бійців, а її бойова вага складає понад 3 т. Дальність прямого пострілу становить 2 тис. 200 м, а максимальна дальність стрільби уламково-фугасним боєприпасом складає 8 тис. 200 м.

Нагадаємо, українські військові на одній із ділянок фронту з гаубиці М777 знищили рідкісну радіолокаційну систему армії рф «Реп'яшок», яких в армії окупантів було всього 11. Ця сучасна російська РЕБ призначена для виявлення БПЛА.