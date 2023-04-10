рф активизировала танковые атаки вокруг Марьинки. Фото:

https://racurs.ua/n181849-rf-aktivizirovala-tankovye-ataki-vokrug-marinki-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Танкові атаки навколо міста Мар’їнка Донецької області активізувала армія російських загарбників.

.

За останні сім днів країна-агресор приділяє багато уваги щодо цього міста, яке розташоване за 20 км на південний захід від Донецька. Цей населений пункт контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15. Бої за місто точаться бої з 2014 року, і воно значною мірою зруйноване внаслідок артилерійських перестрілок. Про це 10 квітня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

У розвідці наголошують, що кремль продовжу приділяти першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки. Для того, щоб отримати тут мінімальну вигоду ворог витрачає значні ресурси.

Нагадаємо, у Силах оборони Таврійського напрямку заявили, що в районі Мар’їнки та Авдіївки тривають позиційні бої, окупанти мають перемінний успіх. Однак українські захисники постійно відвойовують всі позиції, які тимчасово захоплюють росіяни. На цих напрямках ворог щодня втрачає близько двох рот особового складу.