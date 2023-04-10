Деятельность УПЦ МП запретили на Ровенщине. Фото: Ровенский облсовет

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Діяльність Української православної церкви Московського патріархату заборонили в Рівненській області.

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Таке рішення 55 голосами ухвалили на позачерговій сесії Рівненської обласної ради, яка зібралася 10 квітня. Також депутати підтримали скасування рішень, ухвалених виконавчим комітетом облради на початку 90-х років минулого століття, що стосуються реєстрації статутів та передачі культових будівель релігійним громадам УПЦ МП. Про це повідомила прес-служба облради.

Зараз залишається відкритим питання, як саме в регіоні збираються виконувати рішення облради. Депутат Сергій Кондрачук заявив, що не прописаний сам механізм реалізації цієї заборони. Обранець вважає, що потрібно докласти чимало зусиль виконавчій владі, правоохоронним органам та членам релігійних громад.

Присутній у залі голосувань керівнику Рівненської єпархії УПЦ МП архієпископ Пимен наголосив, що раніше Собор їхньої конфесії змінив статут і «благословіння московського патріарха було скасоване», а відтак, додав, «церква є повністю самостійною».

Нагадаємо, 5 квітня парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП у Львові вирішили перейти до Православної церкви України.