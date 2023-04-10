Содержат секретные материалы — Пентагон проверяет подлинность документов, утекших в сеть

https://racurs.ua/n181863-soderjat-sekretnye-materialy-pentagon-proveryaet-podlinnost-dokumentov-utekshih-v-set.html

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Пентагон все ще перевіряє справжність документів, що «втекли» в мережу, але вони «схоже, містять секретні та абсолютно секретні матеріали»

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Про це заявила заступник офіційного представника міністерства оборони Сабріна Сінгх у Вашингтоні. За даними New York Times, у документах, зокрема, містилася інформація про плани США та НАТО підтримати військовий наступ України на росію навесні.

Пентагон та Міністерство юстиції США інтенсивно вивчають можливі наслідки інциденту для «національної безпеки», заявила речниця. Для цього було створено «міжвідомчу робочу групу». Основна увага приділяється оцінці впливу «на національну безпеку США, а також наших союзників і партнерів».

Секретні урядові документи з’явилися на онлайн-платформах, таких як Twitter, Telegram, Discord та інші платформи. Згідно з повідомленням New York Times, вони повинні містити відомості про постачання зброї, чисельність батальйону та іншу конфіденційну інформацію. Документ узагальнює плани з підготовки дванадцяти українських бойових бригад.

Ці документи (деякі під грифом «цілком таємно») малюють докладну картину війни в Україні, забезпечені графіками та десятками малозрозумілих військових абревіатур.

Вони розповідають про втрати, які зазнали обидві сторони, про військову вразливість кожної з них і, що дуже важливо, про те, якими будуть їхні сили, коли Україна вирішить розпочати свій довгоочікуваний весняний наступ.

Це найбільший витік секретної американської інформації про війну в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії 14 місяців тому. Деяким документам вже шість тижнів, але наслідки їхньої публікації величезні.

Представники Пентагону вже заявили, що документи є справжніми.

BBC ознайомилася із двома десятками документів. Вони включають докладні звіти про підготовку та оснащення, що надається Україні, що формує близько дюжини нових бригад для контрнаступу, яке може розпочатися найближчими тижнями.