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Охота на HIMARS закончилась арестом «охотника»
Охота на HIMARS закончилась арестом «охотника» (ФОТО)https://racurs.ua/n181866-ohota-na-himars-zakonchilas-arestom-ohotnika-foto.htmlРакурс
Полювання на HIMARS закінчилось арештом «мисливця».
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СБУ затримала солдата однієї з частин, який «полював» на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ.
Зрадника завербували після початку повномасштабної агресії та дали йому позивний «Кримчанин».
Агент шукав місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням. Вирахувати HIMARS навіть за допомогою агента росіянам не вдалось.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.
Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.
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