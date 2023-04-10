Охота на HIMARS закончилась арестом «охотника»

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Ракурс

Полювання на HIMARS закінчилось арештом «мисливця».

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СБУ затримала солдата однієї з частин, який «полював» на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ.

Зрадника завербували після початку повномасштабної агресії та дали йому позивний «Кримчанин».

Агент шукав місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням. Вирахувати HIMARS навіть за допомогою агента росіянам не вдалось.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.