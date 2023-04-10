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Ракурс
Стрельба в центре города на юге США – много погибших

Стрельба в центре города на юге США — много погибших (ВИДЕО)

10 апр 2023, 18:35
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Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини, що сталася 10 квітня в Луїсвіллі, штат Кентуккі (це південь США).


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The Wall Street Journal пише, що шестеро людей, у тому числі поліцейський, отримали поранення, усіх постраждалих госпіталізовано.

Стрілянина у США, фото - WSJ

За даними поліції, близько 8.30 ранку за місцевим часом (15.30 за київським часом) почали надходити повідомлення про стрілянину в центрі міста. Приблизно через півтори години після того, що сталося, поліція повідомила, що нападник «нейтралізований». На місці працюють агенти ФБР.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир повідомив, що їде до Луїсвілла.

Місцевим мешканцям рекомендовано не наближатися до вулиці Іст-Мейн-стріт у Луїсвіллі. На відео з місця подій видно, як озброєні поліцейські оточують комерційний об'єкт у цьому районі.

На короткій прес-конференції поліція повідомила, що поліцейські, які прибули на виклик, виявили на місці активну стрілянину.

Источник: Ракурс


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