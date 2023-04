Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини, що сталася 10 квітня в Луїсвіллі, штат Кентуккі (це південь США).

The Wall Street Journal пише, що шестеро людей, у тому числі поліцейський, отримали поранення, усіх постраждалих госпіталізовано.

За даними поліції, близько 8.30 ранку за місцевим часом (15.30 за київським часом) почали надходити повідомлення про стрілянину в центрі міста. Приблизно через півтори години після того, що сталося, поліція повідомила, що нападник «нейтралізований». На місці працюють агенти ФБР.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир повідомив, що їде до Луїсвілла.

Місцевим мешканцям рекомендовано не наближатися до вулиці Іст-Мейн-стріт у Луїсвіллі. На відео з місця подій видно, як озброєні поліцейські оточують комерційний об'єкт у цьому районі.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:



- Authorities say this is another 'Mass casualty incident'. Multiple casualties confirmed.



- Officers heard yelling: «Active shooter at the bank» as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq