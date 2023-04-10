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К лету ВСУ получит танки Leopard 1 и САУ CAESAR из Дании
К лету ВСУ получит танки Leopard 1 и САУ CAESAR из Данииhttps://racurs.ua/n181873-k-letu-vsu-poluchit-tanki-leopard-1-i-sau-caesar-iz-danii.htmlРакурс
До літа ЗСУ почнуть отримувати танки Leopard 1 з Данії, а в травні отримають САУ CAESAR з данських арсеналів, заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен.
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Данія планує передати Україні близько 100 старих танків Leopard 1. Поставки хочуть розпочати до літа. Зараз танки ремонтують і модернізують, оскільки їх беруть зі складів.
Крім цього, Данія протягом місяця хоче передати ще самохідні артилерійські установки CAESAR. Зараз українські військові тренуються на них на данських полігонах.
Фактично Данія передасть Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR.
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