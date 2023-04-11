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Ракурс
Штурм оккупантов отбили воины мотопехотного батальона

Штурм оккупантов отбили воины мотопехотного батальона (ВИДЕО)

11 апр 2023, 10:50
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Солдати окупаційної армії росії намагалися провести штурмові дії, але отримали «на горіхи» від воїнів 22-го окремого мотопіхотного батальйону. Загарбники намагалися штурмом захопити позиції захисників України на Луганському напрямку.


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Наша аеророзвідка вчасно виявила ціль та справно спрацювала, чим завдала вогневого ураження та змусила орків тікати… Жодної пощади загарбникам! Тримаємо стрій і йдемо вперед до Нашої Перемоги! Слава Україні! — йдеться у повідомленні.

Відеозапис оприлюднило у Телеграм 11 квітня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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