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Штурм оккупантов отбили воины мотопехотного батальона
Штурм оккупантов отбили воины мотопехотного батальона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181884-shturm-okkupantov-otbili-voiny-motopehotnogo-batalona-video.htmlРакурс
Солдати окупаційної армії росії намагалися провести штурмові дії, але отримали «на горіхи» від воїнів 22-го окремого мотопіхотного батальйону. Загарбники намагалися штурмом захопити позиції захисників України на Луганському напрямку.
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Наша аеророзвідка вчасно виявила ціль та справно спрацювала, чим завдала вогневого ураження та змусила орків тікати… Жодної пощади загарбникам! Тримаємо стрій і йдемо вперед до Нашої Перемоги! Слава Україні! — йдеться у повідомленні.
Відеозапис оприлюднило у Телеграм 11 квітня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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