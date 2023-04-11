Ограничения на полеты над Украиной продлятся до 2029 года – прогноз Eurocontrol

https://racurs.ua/n181888-ogranicheniya-na-polety-nad-ukrainoy-prodlyatsya-do-2029-goda-prognoz-eurocontrol.html

Ракурс

Обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, білорусі та росії діятимуть до 2029 року. Такий прогноз оприлюднено у звіті Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

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Жодного повернення до «нормальних» маршрутів (до закриття повітряного простору України та росії) до кінця семирічного горизонту не очікується, — йдеться у звіті.

У прогнозі на 2023−2029 роки зазначені авіамаршрути, які використовувалися в період з березня 2022 по січень 2023 року.

Експерти зауважують, що авіаіндустрія країн Європи продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19, завдяки хорошим результатам, отриманим влітку 2022 року. Одним із ключових факторів відновлення є відкриття кордонів Китаєм у січні 2023 року.

На авіагалузь серйозно впливає повномасштабне вторгнення росії в Україну. У Eurocontrol наголосили, що вантажний сегмент авіаперевезень сильно постраждав через обмежену роботу ключових вантажних перевізників. Серед додаткових ризиків, які не включені у прогноз, аналітики відзначають затягування війни рф проти України, що може сприяти подальшому погіршенню економічної ситуації та геополітичної напруги. Окрім цього, ризики для авіагалузі створює брак нафтопереробних потужностей і ціни на нафту.

Майбутні зміни повітряного простору й мережі (наприклад, несподіване закриття/повторне відкриття, нові маршрути) та зміна вибору маршрутів авіакомпаній не моделюється прогнозом. Наразі ми припускаємо, що повітряний простір України та росії залишиться закритими до кінця 2029 року, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київ повністю закрив свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків.