УПЦ МП вне закона на Волыни - единогласное решение облсовета

https://racurs.ua/n181893-upc-mp-vne-zakona-na-volyni-edinoglasnoe-reshenie-oblsoveta.html

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Діяльність проросійської релігійної структури УПЦ МП заборонили на Волині — сьогодні за відповідне рішення одноголосно проголосували депутати Волинської обласної ради, пише «Суспільне».

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Також депутати рекомендували Волинській військово-цивільній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП, які користуються храмами зі статусом пам’ятки архітектури.

Проєкт рішення одноголосно підтримали 54 депутати. Згідно із проєктом депутати вирішили:

звернутися до президента із проханням визначити законопроект «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді.

заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

За даними ЗМІ, на Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Від початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, нещодавно депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Також вони звернулися до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.