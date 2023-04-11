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Ракурс
Миномет и два КамАЗа боеприпасов рф уничтожили ВСУ (ВИДЕО)

Миномет и КамАЗ боеприпасов рф уничтожили ВСУ (ВИДЕО)

11 апр 2023, 14:25
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Воїни 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили міномет російських окупантів разом з боєкомплектом.


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З цього міномету 120-го калібру російські окупанти обстрілювали позиції українських захисників. До міномету вороги також підвезли два КамАЗи боєприпасів. Але бійці батальйону виявили їхню позицію і вогнем у відповідь знищили міномет разом із БК. Це саме він детонує на відео яскравим феєрверком, — йдеться у повідомленні батальйону К-2.

Також захисникам України вдалося пошкодити російський КамАЗ.

Источник: Ракурс


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