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«Укроборонпром» передал ВСУ партию снарядов, произведенных вместе со страной НАТО

«Укроборонпром» передал ВСУ партию снарядов, произведенных вместе со страной НАТО

11 апр 2023, 15:20
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Військовослужбовці Збройних сил України передали партію 125-мм та 112-мм снарядів, виготовлених разом з країною НАТО за українською технологією.


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Про це 11 квітня повідомив державний концерн «Укроборонпром» у Телеграм.

Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу, — йдеться у повідомленні.

Держконцерн наголосив, що обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців.

Нагадаємо, 6 квітня ДК «Укроборонпром» повідомив, що разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.

Источник: Ракурс


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