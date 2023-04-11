“Укроборонпром” передав ЗСУ партію снарядів, вироблених разом з країною НАТО

https://racurs.ua/ua/n181896-ukroboronprom-peredav-zsu-partiu-snaryadiv-vyroblenyh-razom-z-krayinou-nato.html

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Військовослужбовці Збройних сил України передали партію 125-мм та 112-мм снарядів, виготовлених разом з країною НАТО за українською технологією.

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Про це 11 квітня повідомив державний концерн «Укроборонпром» у Телеграм.

Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу, — йдеться у повідомленні.

Держконцерн наголосив, що обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців.

Нагадаємо, 6 квітня ДК «Укроборонпром» повідомив, що разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.