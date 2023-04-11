Канада объявила новый пакет военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от Канады, фото: Pexels

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Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги.

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Про це сьогодні, 11 квітня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила. міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ми щойно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні від компанії Colt Canada. Ми передаємо 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 млн набоїв, — зазначила вона. — Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності.

Канада також запроваджує нові санкції проти агресора. Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у країні з візитом, оголосив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Під санкції потрапили ще 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема пов’язані із групою «Вагнера» Євгена Пригожина. Так, в оприлюдненому урядом Канади санкційному списку вказана компанія Пригожина «Конкорд менеджмент і консалтинг».

На додаток до подальшого тиску на поплічників путіна в білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев’яти юридичних осіб, пов’язаних із білоруським фінансовим сектором, — зазначив Трюдо.

Зокрема, йдеться про Національний банк білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків росії.

Крім того, санкції запровадили проти заступника міністра оборони рф Миколи Панкова, а також голови Татарстану Рустама Мініханова та його дружини.