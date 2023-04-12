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Праздник удаляется - оккупанты отменили мероприятия в Крыму на 1 и 9 мая
Праздник удаляется — оккупанты отменили мероприятия в Крыму на 1 и 9 маяhttps://racurs.ua/n181914-prazdnik-udalyaetsya-okkupanty-otmenili-meropriyatiya-v-krymu-na-1-i-9-maya.htmlРакурс
В окупованому росією Криму з міркувань безпеки скасували демонстрації на 1 травня, парад 9 травня та ходу так званого «Безсмертного полку».
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Про це повідомив призначений московитами так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.
Раніше про скасування парадів 9 травня заявила влада в Курську та Білгороді. Іншими словами, зходи московити скасовують на всіх прифронтових територіях.
Утім, у Москві планують 9 травня провести парад на Красній площі.
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