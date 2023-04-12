Свято віддаляється - окупанти скасували заходи у Криму на 1 і 9 травня

https://racurs.ua/ua/n181914-svyato-viddalyaietsya-okupanty-skasuvaly-zahody-u-krymu-na-1-i-9-travnya.html

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В окупованому росією Криму з міркувань безпеки скасували демонстрації на 1 травня, парад 9 травня та ходу так званого «Безсмертного полку».

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Про це повідомив призначений московитами так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.

Раніше про скасування парадів 9 травня заявила влада в Курську та Білгороді. Іншими словами, зходи московити скасовують на всіх прифронтових територіях.

Утім, у Москві планують 9 травня провести парад на Красній площі.