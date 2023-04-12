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Московиты увеличили потенциальный залп "Калибрамы" с Черного моря
Московиты увеличили потенциальный залп «Калибрамы» с Черного моряhttps://racurs.ua/n181920-moskovity-uvelichili-potencialnyy-zalp-kalibramy-s-chernogo-morya.htmlРакурс
Росія наростила корабельне угруповання, здатне загрожувати ракетним залпом з Чорного моря.
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Станом на 12 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до 12 ракет. 11 квітня в росіян був у Чорному морі тільки один ракетоносець, який міг вдарити чотирма «Калібрами».
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
В Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату «Адмірал Горшков». Тепер там плаває до 8 ворожих посудин, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 36 ракет.
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