Московиты увеличили потенциальный залп "Калибрамы" с Черного моря

https://racurs.ua/n181920-moskovity-uvelichili-potencialnyy-zalp-kalibramy-s-chernogo-morya.html

Ракурс

Росія наростила корабельне угруповання, здатне загрожувати ракетним залпом з Чорного моря.

.

Станом на 12 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до 12 ракет. 11 квітня в росіян був у Чорному морі тільки один ракетоносець, який міг вдарити чотирма «Калібрами».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

В Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату «Адмірал Горшков». Тепер там плаває до 8 ворожих посудин, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 36 ракет.

Українські ВМС нагадують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.