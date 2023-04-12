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Ракурс
Московити збільшили потенційний залп "Калібрами" з Чорного моря

Московити збільшили потенційний залп «Калібрами» з Чорного моря

12 кві 2023, 11:21
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Росія наростила корабельне угруповання, здатне загрожувати ракетним залпом з Чорного моря.


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Станом на 12 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до 12 ракет. 11 квітня в росіян був у Чорному морі тільки один ракетоносець, який міг вдарити чотирма «Калібрами».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

В Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату «Адмірал Горшков». Тепер там плаває до 8 ворожих посудин, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 36 ракет.

Російське корабельне угруповання, що загрожує Україні станом на 12 квітня

Українські ВМС нагадують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Джерело: Ракурс


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