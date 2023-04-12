Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Видел, как над головой пролетело - видео фартового бойца ВСУ из Бахмута

Видел, как над головой пролетело — видео фартового бойца ВСУ из Бахмута

12 апр 2023, 12:16
999

У мережі опублікували відео міського бою у Бахмуті. Боєць ЗСУ підходить до позиції, облаштованої біля вікна багатоповерхівки і робить декілька пострілів.


.

У цей момент ворог відкриває вогонь по ньому. Кулі пролітають над головою бійця і збивають тиньк стіни. Бачив, як над головою пролетіло? — запитує боєць у побратима, який зняв цей бій на камеру смартфона.

Нехай кулі минають всіх захисників України, як цього фартового хлопця з Бахмута, — прокоментував відео журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав ролик у своєму Телеграм-каналі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров