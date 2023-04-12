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Ракурс
Бачив, як над головою пролетіло - відео фартового бійця ЗСУ з Бахмута

Бачив, як над головою пролетіло — відео фартового бійця ЗСУ з Бахмута

12 кві 2023, 12:16
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У мережі опублікували відео міського бою у Бахмуті. Боєць ЗСУ підходить до позиції, облаштованої біля вікна багатоповерхівки і робить декілька пострілів.


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У цей момент ворог відкриває вогонь по ньому. Кулі пролітають над головою бійця і збивають тиньк стіни. Бачив, як над головою пролетіло? — запитує боєць у побратима, який зняв цей бій на камеру смартфона.

Нехай кулі минають всіх захисників України, як цього фартового хлопця з Бахмута, — прокоментував відео журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав ролик у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: Ракурс


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