Бачив, як над головою пролетіло - відео фартового бійця ЗСУ з Бахмута

https://racurs.ua/ua/n181923-bachyv-yak-nad-golovou-proletilo-video-fartovogo-biycya-zsu-z-bahmuta.html

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У мережі опублікували відео міського бою у Бахмуті. Боєць ЗСУ підходить до позиції, облаштованої біля вікна багатоповерхівки і робить декілька пострілів.

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У цей момент ворог відкриває вогонь по ньому. Кулі пролітають над головою бійця і збивають тиньк стіни. Бачив, як над головою пролетіло? — запитує боєць у побратима, який зняв цей бій на камеру смартфона.