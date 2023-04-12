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Бачив, як над головою пролетіло - відео фартового бійця ЗСУ з Бахмута
Бачив, як над головою пролетіло — відео фартового бійця ЗСУ з Бахмутаhttps://racurs.ua/ua/n181923-bachyv-yak-nad-golovou-proletilo-video-fartovogo-biycya-zsu-z-bahmuta.htmlРакурс
У мережі опублікували відео міського бою у Бахмуті. Боєць ЗСУ підходить до позиції, облаштованої біля вікна багатоповерхівки і робить декілька пострілів.
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У цей момент ворог відкриває вогонь по ньому. Кулі пролітають над головою бійця і збивають тиньк стіни. Бачив, як над головою пролетіло? — запитує боєць у побратима, який зняв цей бій на камеру смартфона.
Нехай кулі минають всіх захисників України, як цього фартового хлопця з Бахмута, — прокоментував відео журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав ролик у своєму Телеграм-каналі.