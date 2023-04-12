Иран тайно договаривается с РФ и Китаем о поставках компонентов ракетного топлива - Politico

https://racurs.ua/n181925-iran-tayno-dogovarivaetsya-s-rf-i-kitaem-o-postavkah-komponentov-raketnogo-topliva-politico.html

Ракурс

Влада Ірану веде секретні переговори з росією та Китаєм про постачання ключових компонентів для виробництва ракетного палива.

.

Видання Politico з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела написало, що йдеться про перхлорат амонію. Можливість його придбання, за даними співрозмовників видання, обговорюється з російським підприємством «Анозит».

Представники Ірану ведуть переговори щодо закупівлі цього компоненту ракетного палива і в Китаї, але співрозмовники Politico не змогли повідомити, з якими компаніями.

Поставляти Ірану перхлорат амонію забороняють санкції, накладені на цю країну через її ядерну програму, нагадує Politico.

Скільки саме перхлорату амонію хоче придбати Іран, невідомо, але, за даними одного з джерел видання, йдеться про кількість, достатню для виробництва тисяч ракет, зокрема типу «Зульфікар», дальність польоту яких становить до 700 км. Частина цих ракет, припускає Politico, зрештою можуть опинитися в росії та використовуватись в Україні.

Співрозмовник видання також припустив, що може йтися про складнішу схему, в рамках якої Китай поставить перхлорат амонію до Ірану, щоб там могли зробити ракети для росії. Таким чином, вважає джерело Politico, Китай зможе таємно надати військову допомогу рф.

Після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну співпраця росії та Ірану в різних галузях, у тому числі й у військовій промисловості, значно зросла. Так, російські війська використовують для ударів українською територією вироблені в Ірані дрони-камікадзе. Крім того, повідомлялося, що Іран поставив росії велику кількість боєприпасів, а також збирається відправляти балістичні ракети «Фатех-110» та «Зульфікар».