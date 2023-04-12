Франция тормозит соглашение Евросоюза о поставках Украине миллиона снарядов

https://racurs.ua/n181926-franciya-tormozit-soglashenie-evrosouza-o-postavkah-ukraine-milliona-snaryadov-pap.html

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Гучна обіцянка Євросоюзу про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів під загрозою зриву. Європейці досі про це не можуть домовитися, попри запевнення про «досягнення згоди».

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Палиці в колеса вставляє Франція, повідомляють польські ЗМІ.

Тоді заявили, що на це має піти 2 мільярди євро, які виділять з Європейського фонду миру. Половина має бути призначена на відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. Наразі на складах немає достатньої кількості снарядів, саме тому виникла ідея закупівель за межами ЄС. Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на слова високопосадовця Євросоюзу.

Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передачі третій державі іншого озброєння. Розмови про це тривають, — сказало джерело в ЄС.

Зазначається, що більшою проблемою став другий мільярд євро, який має бути призначений на спільне замовлення у європейської промисловості, а де-факто у Польщі, Франції та Німеччини.

Французи перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проекті містився запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів, які подає Україна. Париж, однак, хоче без пояснень викреслити це положення. Це означає можливість відшкодування і за ті боєприпаси, про які Україна не просила. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче дописати можливість відшкодування постачання ракет, — розповів високопосадовець ЄС.

На думку частини дипломатів, за позицією Франції можуть стояти лобістські інтереси збройових фірм.

20 березня стало відомо, що очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів, журналісти та премʼєр Естонії Кая Каллас.

План передбачає виділення 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина — на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.