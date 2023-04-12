На Пугачеву написали донос – просят проверить ее по поводу финансирования ВСУ

https://racurs.ua/n181929-na-pugachevu-napisali-donos-prosyat-proverit-ee-po-povodu-finansirovaniya-vsu.html

Ракурс

Російську співачку Аллу Пугачову просять перевірити щодо фінансування Збройних сил України.

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Про це йдеться у зверненні керівника Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталія Бородіна.

Бородін у зверненні зазначив, що, мешкаючи зараз в Ізраїлі, Пугачова продовжує критикувати війну рф в Україні.

Також, за його словами, вона підтримує діячів культури та мистецтва, які залишили росію та активно критикують війну та надають фінансову допомогу Україні.

Раніше федеральним проектом було встановлено іноземне фінансування діяльності Алли Пугачової та її зв’язку із західними спецслужбами, — наголошується у зверненні.

Крім того, Бородін звернувся до генпрокурора рф Ігоря Краснова з проханням порушити справу стосовно актриси Лії Ахеджакової за кількома статтями Кримінального кодексу.

Бородін заявив, що Ахеджакова критикує «постанови та політику, прийняті державними органами та президентом рф щодо проведення спеціальної військової операції в Україні» та нібито фінансує УСУ (сама Ахеджакова це заперечувала).

Автор доносу попросив порушити проти Ахеджакової кримінальну справу за статтями про державну зраду, «дискредитацію» російської армії та розпалювання ненависті чи ворожнечі. Він також закликав оголосити артистку «іноземним агентом» та позбавити її державних нагород та звань.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Ахеджакова неодноразово виступала за припинення війни та закликала не мовчати про свою антивоєнну позицію. На початку лютого московський театр «Сучасник» позбавив Лію Ахеджакову останньої ролі через адресовані їй «гнівні листи», після чого актриса звільнилася з театру.