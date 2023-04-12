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Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак
Артиллерия рф ударила по домам в Никополе, люди оказались под заваламиhttps://racurs.ua/n181935-artilleriya-rf-udarila-po-domam-v-nikopole-ludi-okazalis-pod-zavalami.htmlРакурс
Російська армія вдарила по житлових будинках у місті Нікополь.
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Артилерійські снаряди ворога понівечили у населеному пункті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Рятувальники та сапери продовжують обстежувати територію. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.
Прильоти призвели до руйнувань будівель, з-під завалів бійці ДСНС дістали 72-річних чоловіка та жінку. Обох постраждалих госпіталізували.
Постраждали також 87-річний чоловік та 74-річна жінка. Вони лікуватимуться вдома.
Нагадаємо, війська російської федерації 12 квітня обстріляли селище Дворічна Харківської області. Поранення дістали 40-річний чоловік та 30-річна жінка. За їхнє життя борються лікарі, постраждалі перебувають у важкому стані.
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