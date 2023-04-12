Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n181932-okupanty-obstrilyaly-dvorichnu-na-harkivschyni-ie-poraneni.html

Ракурс

Прифронтові території Харківщини знову опинилися під обстрілом російської армії.

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У середу, 12 квітня, загарбники завдали удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Попередньо відомо, що поранення дістали двоє цивільних — 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Обоє перебувають у важкому стані, медики борються за їхнє життя. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

Очільник області додав, що упродовж вівторка, 11 квітня, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Внаслідок цього у Вовчанську пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та дорожнє полотно.

А внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню в селі Кіндрашівка поранення отримала 62-річна жінка.

Крім того, високою залишається в області мінна небезпека. Так, вчора поблизу села Сподобівка Куп’янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік, якого госпіталізували. А в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік підірвався на російській міні на власному подвір’ї.

Нагадаємо, 11 квітня російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли місто Очаків у Миколаївській області. Внаслідок цього було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання.