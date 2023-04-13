Рашисты усиливают контрразведывательные мероприятия, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n181949-okkupanty-uvelichivaut-kolichestvo-blokpostov-na-donetchine-i-ogranichivaut-peredvijenie-grajdan.html

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Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за інформацією Генштабу, в окупованому селищі Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення, — зазначають у Генштабі.

Дещо схожа ситуація спостерігається і в Благодатному Донецької області.