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Ракурс
Рашисты усиливают контрразведывательные мероприятия, фото: «Слово и Дело»

Оккупанты увеличивают количество блокпостов на Донетчине и ограничивают передвижение граждан — Генштаб

13 апр 2023, 08:43
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Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за інформацією Генштабу, в окупованому селищі Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення, — зазначають у Генштабі.

Дещо схожа ситуація спостерігається і в Благодатному Донецької області.

Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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