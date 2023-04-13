Окупанти збільшують кількість блокпостів на Донеччині та обмежують пересування громадян — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n181949-okupanty-zbilshuut-kilkist-blokpostiv-na-donechchyni-ta-obmejuut-peresuvannya-gromadyan-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, за інформацією Генштабу, в окупованому селищі Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.
На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення, — зазначають у Генштабі.
Дещо схожа ситуація спостерігається і в Благодатному Донецької області.
Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації, — вказано в повідомленні.