Рашисти посилюють контррозвідувальні заходи, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n181949-okupanty-zbilshuut-kilkist-blokpostiv-na-donechchyni-ta-obmejuut-peresuvannya-gromadyan-genshtab.html

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Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за інформацією Генштабу, в окупованому селищі Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення, — зазначають у Генштабі.

Дещо схожа ситуація спостерігається і в Благодатному Донецької області.