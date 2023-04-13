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Ракурс
Рашисти посилюють контррозвідувальні заходи, фото: «Слово і Діло»

Окупанти збільшують кількість блокпостів на Донеччині та обмежують пересування громадян — Генштаб

13 кві 2023, 08:43
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Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за інформацією Генштабу, в окупованому селищі Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення, — зазначають у Генштабі.

Дещо схожа ситуація спостерігається і в Благодатному Донецької області.

Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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