рф намагається вербувати в армію українців. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n181940-vorog-namagaietsya-popovnyty-armiu-rf-ukrayincyamy-z-okupovanoyi-terytoriyi-fedorov.html

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Величезні військові втрати російської федерації на фронті змусили окупантів шукати нових бійців на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, загарбники оголосили приховану мобілізацію на тимчасово захопленій частині Запорізької області. На цих територіях рф оголосила про можливість підписати контракт з армією країни-агресора. Також на Запоріжжі противник утворив так званий військкомат і змушує чоловіків ставати на облік. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

На тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора, — зазначив він.

За словами чиновника, організацією військових батальйонів з місцевих мешканців займаються місцеві колаборанти. Зокрема, гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький зібрав так званий батальйон судоплатова, який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає «героїчні» відео в глибокому тилу. А Андрій Жидков, який був начальником окупаційної поліції, збирає «козацький» батальйон".

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники перетворюють родючі поля окупованої частини Запорізької області на мертву зону. Так, родючі чорноземи ворог засипає мінами, а також загарбники спорудили окопи, довжина яких складає подекуди до 70 км.