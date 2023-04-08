Російські загарбники перетворюють родючі поля окупованої частини Запорізької області на мертву зону.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, Федоров навів такі приклади дій окупантів:

Внаслідок використання російської аналоговнєтної зброї і техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод, — наголошує Федоров. — Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але «екологи» з ЗСУ вже на підході.