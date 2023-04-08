Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: Запорізька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 8 квітня, близько 10.30, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області.

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В результаті було поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

Також внаслідок обстрілів було пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.