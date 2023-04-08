Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: Запорізька обласна прокуратура

Рашисти вдарили авіабомбами по містах Запоріжжя, зруйноване підприємство (ФОТО)

8 кві 2023, 16:25
999

Російські загарбники сьогодні, 8 квітня, близько 10.30, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області.


.

В результаті було поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

Також внаслідок обстрілів було пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.

Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: Запорізька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів