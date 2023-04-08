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Оккупанты превращают поля в мертвую зону, фото: Иван Федоров
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Російські загарбники перетворюють родючі поля окупованої частини Запорізької області на мертву зону.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Зокрема, Федоров навів такі приклади дій окупантів:
- вони накопали окопів, довжина яких складає подекуди до 70 км, та наставили бетонних «зубів дракона» (пірамідальних бетонних перешкод);
- «засівають» родючі чорноземи мінами;
- влаштовують полігони для навчання своїх мобілізованих прямо посеред поля.
Внаслідок використання російської аналоговнєтної зброї і техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод, — наголошує Федоров. — Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але «екологи» з ЗСУ вже на підході.
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