Украинец поджег себя перед зданием Генконсульства в Кракове

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В Кракове гражданин Украины совершил самосожжение, иллюстративное фото: publika.md
Украинец поджег себя перед зданием Генконсульства в Краковеhttps://racurs.ua/n181954-ukrainec-podjeg-sebya-pered-zdaniem-genkonsulstva-v-krakove.htmlРакурс
У Польщі 63-річний українець підпалив себе перед Генеральним консульством України в Кракові.
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Чоловіка госпіталізували, стан чоловіка важкий. Про це повідомляє польське видання RMF24.
Інцидент стався сьогодні, 13 квітня, близько 7.50.
За інформацією поліції поліції, чоловік стояв в черзі до консульства і «в якийсь момент почав поводитися нераціонально». Він почав вигукувати гасла українською мовою — закликав українських чоловіків, які зібралися перед консульством, повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян.
Після цього 63-річний чоловік облив себе з пляшки легкозаймистою речовиною та підпалив. Поліцейські, які чергували у консульстві, та свідок інциденту погасили вогонь та викликали швидку допомогу.
Тривають слідчі дії для встановлення точних обставин події.
Джерело: RMF24
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