Украинец поджег себя перед зданием Генконсульства в Кракове

В Кракове гражданин Украины совершил самосожжение, иллюстративное фото: publika.md

https://racurs.ua/n181954-ukrainec-podjeg-sebya-pered-zdaniem-genkonsulstva-v-krakove.html

Ракурс

У Польщі 63-річний українець підпалив себе перед Генеральним консульством України в Кракові.

.

Чоловіка госпіталізували, стан чоловіка важкий. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Інцидент стався сьогодні, 13 квітня, близько 7.50.

За інформацією поліції поліції, чоловік стояв в черзі до консульства і «в якийсь момент почав поводитися нераціонально». Він почав вигукувати гасла українською мовою — закликав українських чоловіків, які зібралися перед консульством, повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян.

Після цього 63-річний чоловік облив себе з пляшки легкозаймистою речовиною та підпалив. Поліцейські, які чергували у консульстві, та свідок інциденту погасили вогонь та викликали швидку допомогу.

Тривають слідчі дії для встановлення точних обставин події.

Джерело: RMF24