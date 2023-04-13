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У Кракові громадянин України здійснив самоспалення, ілюстративне фото: publika.md

Українець підпалив себе перед будівлею Генконсульства у Кракові

13 кві 2023, 11:30
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У Польщі 63-річний українець підпалив себе перед Генеральним консульством України в Кракові.


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Чоловіка госпіталізували, стан чоловіка важкий. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Інцидент стався сьогодні, 13 квітня, близько 7.50.

За інформацією поліції поліції, чоловік стояв в черзі до консульства і «в якийсь момент почав поводитися нераціонально». Він почав вигукувати гасла українською мовою — закликав українських чоловіків, які зібралися перед консульством, повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян.

Після цього 63-річний чоловік облив себе з пляшки легкозаймистою речовиною та підпалив. Поліцейські, які чергували у консульстві, та свідок інциденту погасили вогонь та викликали швидку допомогу.

Тривають слідчі дії для встановлення точних обставин події.

Джерело: RMF24


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