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Китай одобрил тайные поставки летального оружия для россии — WP
Китай одобрил тайные поставки летального оружия для россии — WPhttps://racurs.ua/n181972-kitay-odobril-taynye-postavki-letalnogo-orujiya-dlya-rossii-wp.htmlРакурс
Китай таємно схвалив надання летальної зброї армії росії ще на початку 2023 року. Про це пише The Washington Post з посиланням на інформацію США, отриману з перехоплень переговорів російської розвідки.
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Перехоплення були у файлі під грифом «Цілком таємно». Документ має заголовок «Пекін, ймовірно, схвалює таємне постачання летальної допомоги росії». У звіті стверджувалося, що про угоду повідомила Служба зовнішньої розвідки рф. Звідки цю інформацію отримала СЗР — невідомо. WP наголошує, що Пекін прагнув зберегти ці поставки в таємниці і замаскувати їх під товари цивільного призначення.
Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав смертельну (військову — ред.) допомогу росії. Але ми як і раніше стурбовані і продовжуємо уважно стежити, — сказав високопосадовець адміністрації президента США.
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