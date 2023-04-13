Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Китай схвалив таємне постачання рф летальної зброї — WP

Китай схвалив таємне постачання летальної зброї для рф — WP

13 кві 2023, 19:20
999

Китай таємно схвалив надання летальної зброї армії росії ще на початку 2023 року. Про це пише The Washington Post з посиланням на інформацію США, отриману з перехоплень переговорів російської розвідки.


.

Перехоплення були у файлі під грифом «Цілком таємно». Документ має заголовок «Пекін, ймовірно, схвалює таємне постачання летальної допомоги росії». У звіті стверджувалося, що про угоду повідомила Служба зовнішньої розвідки рф. Звідки цю інформацію отримала СЗР — невідомо. WP наголошує, що Пекін прагнув зберегти ці поставки в таємниці і замаскувати їх під товари цивільного призначення.

Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав смертельну (військову — ред.) допомогу росії. Але ми як і раніше стурбовані і продовжуємо уважно стежити, — сказав високопосадовець адміністрації президента США.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів