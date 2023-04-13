Китай схвалив таємне постачання рф летальної зброї — WP

https://racurs.ua/ua/n181972-kytay-shvalyv-taiemne-postachannya-letalnoyi-zbroyi-dlya-rf-wp.html

Ракурс

Китай таємно схвалив надання летальної зброї армії росії ще на початку 2023 року. Про це пише The Washington Post з посиланням на інформацію США, отриману з перехоплень переговорів російської розвідки.

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Перехоплення були у файлі під грифом «Цілком таємно». Документ має заголовок «Пекін, ймовірно, схвалює таємне постачання летальної допомоги росії». У звіті стверджувалося, що про угоду повідомила Служба зовнішньої розвідки рф. Звідки цю інформацію отримала СЗР — невідомо. WP наголошує, що Пекін прагнув зберегти ці поставки в таємниці і замаскувати їх під товари цивільного призначення.