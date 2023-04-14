Рашисты ударили по жилому кварталу Славянска

https://racurs.ua/n182004-rashisty-udarili-po-jilomu-kvartalu-slavyanska-foto.html

Ракурс

У Слов’янську щонайменше одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями житлового кварталу міста.

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Керівник ОВА розповів, що під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція.

Військові рф завдали одразу кілька ударів по житлових кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

Щонайменше 7 вибухів пролунало в районі ЗОШ № 8. Ворог влучив у три п‘ятиповерхові будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Сьогодні російські виродки також обстріляли Краматорськ та Костянтинівку, там немає постраждалих.

Крім того, 14 квітня військові РФ вдарили авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини. Попередньо, одна людина поранена, повідомили в ОК «Північ».

У Слов’янську щонайменше одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями житлового кварталу міста. Керівник ОВА розповів, що під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Військові рф завдали одразу кілька ударів по житлових кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Щонайменше 7 вибухів пролунало в районі ЗОШ № 8. Ворог влучив у три п‘ятиповерхові будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Сьогодні російські виродки також обстріляли Краматорськ та Костянтинівку, там немає постраждалих.