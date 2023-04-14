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Ракурс
Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов'янська

Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов’янська, є жертви (ФОТО)

14 кві 2023, 17:51
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У Слов’янську щонайменше одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями житлового кварталу міста.


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Керівник ОВА розповів, що під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція.

Військові рф завдали одразу кілька ударів по житлових кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов'янська

Щонайменше 7 вибухів пролунало в районі ЗОШ № 8. Ворог влучив у три п‘ятиповерхові будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов'янська

Сьогодні російські виродки також обстріляли Краматорськ та Костянтинівку, там немає постраждалих.

Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов'янська

Рашисти вдарили по житловому кварталу Слов'янська

Крім того, 14 квітня військові РФ вдарили авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини. Попередньо, одна людина поранена, повідомили в ОК «Північ».

Джерело: Ракурс


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