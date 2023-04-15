Прогноз погоды на Пасху озвучил Укргидрометцентр

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Погода 16 квітня на Великдень в Україні буде теплою, подекуди з опадами у вигляді дощу. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

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У вихідні на Правобережжі помірні, у понеділок в західних областях невеликі дощі, вдень подекуди грози, — вказують синоптики.

На решті території на Великодні свята очікується без істотних опадів, лише найближчої ночі на північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер східний, південно-східний, 5−12 м/с.

Температура 16 квітня вночі буде в межах 3−9°С тепла, в Карпатах та на сході країни 1−6°С тепла. Вдень синоптики прогнозують 8−15°С, у південній частині та на Закарпатті місцями 16−19°С.

Як зауважила синоптик Наталка Діденко, 16 квітня по всій країні очікується потепління до +20 градусів, але на деяких територіях України і далі будуть йти дощі.

На Великдень в Україні, на щастя, скрізь потеплішає, вдень очікується +12+16 градусів, на заході та півдні +14+18, на Закарпатті та крайньому півдні до +20 градусів, — поділилася прогнозом синоптик.

Дощі можливі вночі у північних регіонах нашої країни та вдень місцями у західній частині України.

У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою, — вказала Діденко.