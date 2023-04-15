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В Москве отменили парад до 1 мая - боятся терактов
В Москве отменили парад до 1 мая — боятся терактовhttps://racurs.ua/n182030-v-moskve-otmenili-parad-do-1-maya-boyatsya-teraktov.htmlРакурс
Першотравневого параду у 2023 році в москві не проводитимуть. Про це у п’ятницю повідомила федерація профспілок росії, а також низка російських пропагандистів.
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Традиційний парад з нагоди 1 травня у столиці країни-агресорки скасували через «високу» терористичну загрозу.
Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований, — вказали пропагандисти, пояснивши таке рішення тим, що «рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення «спеціальної військової операції».
Зазвичай з нагоди дня праці, який є вихідним для рф, в москві і в передмісті відбуваються масштабні культурні і політичні заходи.
Також нагадаємо, до групи щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини росії вже увійшли 34 країни. За даними МЗС України, нещодавно до групи вирішила приєднатися Коста-Ріка.
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