В Москве отменили парад до 1 мая - боятся терактов

https://racurs.ua/n182030-v-moskve-otmenili-parad-do-1-maya-boyatsya-teraktov.html

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Першотравневого параду у 2023 році в москві не проводитимуть. Про це у п’ятницю повідомила федерація профспілок росії, а також низка російських пропагандистів.

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Традиційний парад з нагоди 1 травня у столиці країни-агресорки скасували через «високу» терористичну загрозу.

Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований, — вказали пропагандисти, пояснивши таке рішення тим, що «рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення «спеціальної військової операції».

Зазвичай з нагоди дня праці, який є вихідним для рф, в москві і в передмісті відбуваються масштабні культурні і політичні заходи.

Також нагадаємо, до групи щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини росії вже увійшли 34 країни. За даними МЗС України, нещодавно до групи вирішила приєднатися Коста-Ріка.